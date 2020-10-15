Умершим от коронавируса пациентом в Саратовской области стал 84-летний мужчина

В Минздраве Саратовской области сегодня, 15 октября, рассказали подробности о 129-й жертве коронавируса в регионе.

- Умер 84-летний мужчина. На четвертые сутки заболевания он самостоятельно обратился в инфекционное отделение районной больницы. КТ показала признаки двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии. Пациента госпитализировали, он провел в стационаре 14 суток, одни из них на ИВЛ, но скончался. У него сохранялась лихорадка и нарастала дыхательная недостаточность, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе министерства.

Также пенсионер страдал ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом.

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