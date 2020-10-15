Саратовцы предпочитают подержанные российские авто

В Саратове наибольшей популярностью среди подержанных авто пользуются российские модели.

К такому выводу пришли эксперты «Авито», проанализировав данные о продажах за третий квартал.

На долю российского автопрома в Саратовской области пришлось 43% рынка подержанных автомобилей. Второе место досталось корейским авто, 13,7%. Третье — японским, 11,1%.

При этом цена на «корейцев» за год в среднем выросла на 23,1% и составила 400 тыс. рублей, на «японцев» — на 10,4% (529 тыс. рублей). Примечательно, что пятое место занимают подержанные авто из США. Цена на них осталась неизменной за год и составила порядка 300 тыс. рублей.

В целом по стране российские подержанные авто также пользуются наибольшим спросом.

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