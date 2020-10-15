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Рецидивист опустошил карту рабочего, пройдясь по магазинам Заводского района Саратова

Мужчина потратил более 8 тысяч рублей
Ольга СимоноваОльга Симонова
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В Заводском районе Саратова полиция вычислила предполагаемого вора денег с карты.

- Вчера днем, 14 октября, в отдел обратился 41-летний рабочий. В заявлении он указал, что 13 числа потерял карту, а потом увидел, что с нее совершили покупки в магазинах Заводского района на 8 407 рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Полиция разыскала предполагаемого 29-летнего безработного вора. Ранее мужчина был судим за различные преступления. Он признался и в этом, но похищенное изъять не удалось. Мужчине выписали подписку о невыезде.

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