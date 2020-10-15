На тушение пожара в поселке Емельяновский пришла подмога из колоний УФСИН

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Вечером 14 октября в Пугачевском районе Саратовской области пожар охватил сотни квадратных метров надворных построек и камышей в поселке Емельяновский.

Фото соцсетей

Сигнал о пожаре поступил дежурному в Пугачеве в 16.10. Оттуда отправились на тушение три пожарных расчета. Кроме того, техника и люди были привлечены с расположенных рядом колоний УФСИН и с администрации района.

Фото соцсетей

- В 18:44 пожар локализован. Переход огня на жилые дома предотвращен. Площадь пожара - 471 кв.м, горят сараи, сенники. Пострадавших нет, - сообщили в региональном МЧС.

Фото соцсетей

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