В Саратовской области горят остров и лес на 35 гектаров

В Саратовской области продолжают полыхать лесные пожары.

- По уточненным данным дежурного диспетчера министерства природных ресурсов и экологии у Боровой Полянщины Екатериновского района разгорелся пожар на 30 гектаров, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ГУ МЧС.

На месте работают 42 человека — это лесники, администрация, пожарные. Также в ликвидации помогают девять единиц техники. Селу ничего не угрожает.

В Вольском районе полыхает 5 гектаров леса на острове Пустынный. Пожар локализовали, угрозы населенным пунктам нет. Его тушат лесники.

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