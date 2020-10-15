Решение о присоединении к Саратову соседних поселков отложено на ноябрь

Мэр Саратова Исаев поддерживает увеличение территории Саратова, а главное - увеличение населения Фото: Дарья Вострикова

Первым вопросом 75-го внеочередного заседания Саратовской гордумы 15 октября стало обсуждение проведения публичных слушаний о преобразовании МО Красный Текстилщик, Александровского МО, Багаевского МО. Планируется, что они будут присоединены к Саратову.

Председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению, законности, защите прав населения Александр Янклович сказал, что общественные слушания были назначены на 20 октября, пока их не проводят из-за сложной эпидемиологической ситуации и ограничений по коронавирусу. Соответствующие рекомендации дал Роспотребнадзор.

Депутат Дмитрий Сорокин спросил, зачем вообще слушания нужны и получил ответ - это обязательная процедура. Он же посчитал, что перенести слушания на 10 декабря - слишком быстрое решение.

Янклович предложил перенести их на еще более близкий срок — 24 ноября.

27 депутатов поддержали это предложение, один воздержался.