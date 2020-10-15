Припаркованный ВАЗ мешает реконструкции саратовских теплосетей

Припаркованный автомобиль мешает ремонту тепломагистрали
Припаркованный автомобиль мешает коммунальщикам делать ремонт.
Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», автомобиль ВАЗ стоит на улице Кузнечная. 11/21, мешая завершить реконструкцию тепломагистрали.
Регистрационный номер машины: Т709ОН 64.
- Просьба владельца автомобиля освободить место проведения ремонтных работ. Если вы лично знакомы с собственником автомобиля, просим оперативно передать сообщение энергетиков. Остальные, кто обладает информацией о владельце транспортного средства, могут сообщить ее на горячую линию (8452) 32-00-22, — просят в «Т Плюс»
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