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Политика

В Саратове сварщику вручили удостоверение депутата гордумы

Дарья Вострикова
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Слесарь сварочных работ Павел Трафимчик стал депутатом гордумы

Слесарь сварочных работ Павел Трафимчик стал депутатом гордумы

Фото: Дарья Вострикова

В Саратовской городской думе 15 октября началось 75-е внеочередное заседание. На нем, кроме депутатов, присутствует мэр города Михаила Исаева.

Заместитель председателя гордумы Анатолий Серебряков начал вести его по началу кворума, депутаты немного задержались.

Заседание стартовало с получения мандата по партсписку ЕР Павлу Трафимчику — слесарю сварочно-монтажных работ АО «Сокур-63». Он занял место перешедшей на довыборах в октябре в облдумы Ольги Сынкиной.

Слесарю вручили удостоверение депутата гордумы.