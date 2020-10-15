В Саратове сварщику вручили удостоверение депутата гордумы

Слесарь сварочных работ Павел Трафимчик стал депутатом гордумы Фото: Дарья Вострикова

В Саратовской городской думе 15 октября началось 75-е внеочередное заседание. На нем, кроме депутатов, присутствует мэр города Михаила Исаева.

Заместитель председателя гордумы Анатолий Серебряков начал вести его по началу кворума, депутаты немного задержались.

Заседание стартовало с получения мандата по партсписку ЕР Павлу Трафимчику — слесарю сварочно-монтажных работ АО «Сокур-63». Он занял место перешедшей на довыборах в октябре в облдумы Ольги Сынкиной.

Слесарю вручили удостоверение депутата гордумы.