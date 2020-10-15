Ершовец избил жителя Энгельса ради iPhone за 3 тысячи рублей

В Ершове полиция раскрыла ограбление и нашла подозреваемого.

- Ночью 15 сентября поступило заявление 25-летнего жителя Энгельса. Он рассказал, что 13 числа его в квартире на улице Юбилейная избил неизвестный и забрал iPhone 6 за 3,5 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД Саратовской области.

По подозрению в ограблении задержали 24-летнего ранее не судимого жителя Ершова. У него забрали смартфон и выписали обязательство о явке.

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