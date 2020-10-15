Начаты работы на водоводе на двух проспектах в Саратове

Жители Ленинского района Саратова остались без воды.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ведутся работы на проспекте 50 лет Октября, в районе дома №79.

Воды не будет ориентировочно до 18 часов. Под отключение попали дома на Вишневом проезде, проспекте 50 лет Октября и улице Саперная.

Кроме того, работы ведутся и на проспекте Строителей. Ориентировочно до 17 часов не будет воды на участке от Чемодурова до Тархова, а также на Чемодурова.

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