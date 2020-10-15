В Саратовской области нашли 50 тонн зараженной чечевицы

В Воскресенском районе Саратовской области нашли зараженную чечевицу.

- Проведенное исследование образцов выявило наличие в партии весом 50 тонн карантинного объекта — повилики, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Управлении Россельхознадзора.

Повилика обвивается вокруг растения-хозяина, внедряет в его ткань «присоски» и питается его соками. Она снижает урожай и качество продукции, является переносчиком вирусных болезней растений.

Зараженную чечевицу запретили выпускать из области и отправили на подработку.

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