Вчерашним вечером в Саратове и Энгельсе водители сбили двух женщин

ДТП на улице Антонова в Саратове. Фото ГИБДД Саратова

В Саратове и Энгельсе вчера, 14 октября, сбили двух женщин.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, в 18:49 на дороге Прибрежный — Шумейка — Генеральское 49-летний водитель ВАЗ-2105 наехал на 75-летнюю женщину. Она шла по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения машин.

Сбитую пенсионерку госпитализировали.

В 23:35 напротив дома №24а по улице Антонова сбили 54-летнюю гражданку. Она стояла на проезжей части, не собираясь ее переходить. К тому же была в одежде без световозвращающих элементов. На женщину наехал 43-летний водитель «Лады Гранта», она попала в больницу.

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