Три крупных инвестиционных объекта ООО «КВС» переданы концеденту

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14 октября в Саратове состоялось комиссионное принятие водопроводных коммуникаций по проспекту Кирова, водовода по ул. Черниговская и канализационного коллектора по Песчано-Уметскому тракту построенных в ходе реализации инвестиционной программы ООО «Концессии водоснабжения — Саратов». В мероприятии приняли участие представители муниципальных органов власти, представляющей сторону концедента.

Первым объектом комиссия посетила водопровод по проспекту Кирова, который был введен в эксплуатацию в 2019 году. Решение о замене коммуникаций ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» приняло по просьбе главы Саратова Михаила Исаева. Старые трубы под главной пешеходной улицей города были проложены в 60-е годы прошлого столетия и к 2019 году исчерпали свой эксплуатационный ресурс. Работы выполнялись в соответствии с утвержденным планом на трех участках, разделенных поквартально: от улицы Радищева до улицы Горького, от улицы Горького до улицы Вольская, от улицы Вольская до улицы Чапаева.

- На проспекте, как и на многих других улицах Саратова, прокладывались современные полимерные трубы протяженностью 1000 м, отвечающие требованиям качества и безопасности для окружающей среды. На этих коммуникациях были монтированы современные фланцы, обеспечивающие максимальную герметизацию. Ориентировочный срок службы нового объекта — не менее 50 лет. Причем первые три года эксплуатации подрядчик несет гарантийные обязательства по обслуживанию водопровода, — отметил начальник отдела инвестиционных проектов Павел Зайцев.

Также комиссия посетила построенные водопроводные сети по улице Черниговская, введенные в эксплуатацию в марте 2020 года. Водовод по данной улице является основной магистралью, снабжающей питьевой водой жилые застройки по проспекту Строителей и поселок Северный с населением 15 тыс. человек. Старые коммуникации были построены в 1971 году, их износ составлял порядка 90%. За три года диспетчерской службой фиксировалось более 50 повреждений. За прошедшие полгода с момента ввода водопровода в эксплуатацию ООО «КВС» не было зафиксировано здесь ни одной аварии, что говорит о высоком качестве реализованных мероприятий.

Последним объектом комиссия посетила канализационный коллектор по Песчано-Уметскому тракту.

- Данный объект имеет стратегическое значение для города Саратова, так как осуществляет транспортировку стоков в Ленинском районе. Стоит отметить, что в ООО «КВС» коллектор поступил в ужасном состоянии, износ составил более 90%, поэтому предприятием в максимально сжатые сроки была произведена реконструкция канализационного коллектора d600 мм с общей протяженностью порядка 3800 метров. Работы осуществлялись как открытым способом, так и методом «санации» для сохранения асфальтового полотна. Реконструкция данного объекта позволила повысить надежность системы водоотведения, улучшить экологическую ситуацию в Ленинском районе Саратова, а также подключать новых потребителей к системе водоотведения, — рассказал заместитель начальника отдела капительного строительства Алексей Назаров.

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