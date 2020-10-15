В Энгельсе столкнулись «четырнадцатая» и «Приора»

Вечером 14 октября в Энгельсе Саратовской области столкнулись два автомобиля.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД Энгельса, авария произошла в 18:52 на улице Трудовая, 39.

Автомобилем ВАЗ-2114 управляла 28-летняя женщина, «Приорой» — 25-летний мужчина.

В результате помощь медиков потребовалась водительнице.

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