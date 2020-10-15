В центре Саратова на два дня перекроют улицу

В Саратове сегодня, 15 октября, перекроют улицу Мичурина.
- Движение будет закрыто на участке от Радищева до Провиантской для ремонтно-восстановительных работ на теплосети, — сообщили «КП-Саратов» в филиале ПАО «Т Плюс».
Улицу откроют в 20:00 16 октября. Автомобилистов просят заранее планировать свой маршрут.
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