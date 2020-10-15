Поддержать Николая Панкова на утренней спортивной прогулке пришли десятки саратовцев

Депутат Государственной думы Николай Панков вместе с жителями совершил утреннюю спортивную прогулку скандинавской ходьбой.

На своей странице в Instagram он пригласил всех желающих сопровождать его на прогулке по поселку Юбилейный рано утром 15 октября. Там же выложено видео начала ходьбы.

Кроме тренировки, предложено осмотреть место для строительства нового парка.

Поддержать депутата пришли десятки жителей. Вместе они прошли от Иволгино до Юбилейного.

Во время встречи депутат Николай Панков рассказал о своем опыте ходьбы и избавления от вредных привычек. Ранее он уже сбросил более 60 кг веса и бросил курить.

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