Водитель погиб в горящем Audi в Шиханах

Автомобиль сгорел в Шиханах около полуночи Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Шиханах Саратовской области в горящем автомобиле погиб водитель.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

По версии следствия, около полуночи 14 октября местные жители сообщили о возгорании автомобиля Audi возле дома №1 по Садовой.

На место прибыли пожарные, которые справились с огнем. За рулем обнаружен 45-летний местный житель.

На переднем сиденье найдено тело Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователи осмотрели место ЧП. Предварительно установлено, что пожар начался в моторном отсеке.

Возгорание началось в моторном отсеке Фото: СУ СКР по Саратовской области

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