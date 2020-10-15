Водитель погиб в горящем Audi в Шиханах

Автомобиль сгорел в Шиханах около полуночи
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Шиханах Саратовской области в горящем автомобиле погиб водитель.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
По версии следствия, около полуночи 14 октября местные жители сообщили о возгорании автомобиля Audi возле дома №1 по Садовой.
На место прибыли пожарные, которые справились с огнем. За рулем обнаружен 45-летний местный житель.
На переднем сиденье найдено тело
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Следователи осмотрели место ЧП. Предварительно установлено, что пожар начался в моторном отсеке.
Возгорание началось в моторном отсеке
Фото: СУ СКР по Саратовской области
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.