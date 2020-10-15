В Саратове мужчина забил обшарившего его карманы собутыльника

В Саратове будут судить 28-летнего мужчину по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

Следствие считает, что 22 мая он с 41-летим приятелем распивали алкоголь в квартире дома на Московском шоссе. Утром 23 мая гость сходил за добавкой, а после этого мужчины заснули. В какой-то момент он проснулся от того, что хозяин обшаривал его карманы. Это вызвало у него негодование и он ушел домой.

Через некоторое время мужчина вернулся, так как не мог забыть случившегося и желал отомстить. Он ударил бывшего собутыльника кулаком в челюсть, а когда тот упал на диван, продолжил избивать.

Вошедший сосед увидел случившееся и по просьбе злоумышленника вызвал скорую помощь. Пострадавшего госпитализировали, но 2 июня он скончался от тупой травмы головы и шеи.

Свою вину мужчина признал и раскаялся. Дело направлено в суд.

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