В Балакове 17-летний парень избил трубой мужчину

В Балакове Саратовской области возбуждено уголовное дело против 17-летнего местного жителя.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его подозревают в разбое.
По версии следствия, рано утром 5 августа он в компании молодых людей находился перед домом на улице Шевченко. Около пяти часов из подъезда вышел 57-летний мужчина, шедший на работу. Юный злоумышленник подбежал к нему, ударил по голове металлической трубой и потребовал ценности.
Грабителя спугнула соседка, поднявшая крик. Пострадавшего госпитализировали с раной головы, но его удалось спасти.
Полиция нашла злоумышленника. Расследование продолжается.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.