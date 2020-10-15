В Балакове 17-летний парень избил трубой мужчину

В Балакове Саратовской области возбуждено уголовное дело против 17-летнего местного жителя.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его подозревают в разбое.

По версии следствия, рано утром 5 августа он в компании молодых людей находился перед домом на улице Шевченко. Около пяти часов из подъезда вышел 57-летний мужчина, шедший на работу. Юный злоумышленник подбежал к нему, ударил по голове металлической трубой и потребовал ценности.

Грабителя спугнула соседка, поднявшая крик. Пострадавшего госпитализировали с раной головы, но его удалось спасти.

Полиция нашла злоумышленника. Расследование продолжается.

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