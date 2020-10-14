Ребенок попал под «КамАЗ» и умер в больнице в Петровске

Мальчик попал под грузовик в Петровске Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Петровске Саратовской области ребенок попал под «КамАЗ».

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в пять вечера на пересечении улиц Энгельса и Ломоносова.

По предварительной версии, 12-летний велосипедист нарушил правила расположения на проезжей части. В результате он столкнулся с грузовиком.

Мальчик получил тяжелые травмы и был госпитализирован в отделение реанимации. В 21 час ребенок умер.

Велосипедист скончался в больнице Фото: ГИБДД по Саратовской области

ГИБДД обращается к гражданам с призывом быть бдительными.

- Уважаемые взрослые! Будьте бдительны и внимательны к своим детям! Контролируйте времяпрепровождение своих детей на улице, уделите своим детям больше внимания, ведь они в этом так нуждаются. Помните, что вся мера ответственности за жизнь и здоровье ваших детей полностью принадлежит именно вам, взрослым. Уделите ребенку лишние полчаса для разговора о безопасном поведении на дороге, пройдите безопасный маршрут, разъясните все возможные дорожные ситуации, которые могут подстерегать ребенка, объясните ему необходимость и обязательность соблюдения Правил дорожной безопасности, ведь наши дети каждый день связаны с дорожным движением по пути в школу, в магазин, на прогулке, а также по пути в спортивные и досуговые учреждения. Объясните, в чем опасность двухколесного транспорта! Уважаемые родители, Помните, что нет ничего дороже наших детей. Их жизнь и здоровье полностью зависит от вас, взрослых! Берегите детские жизни!!! — отметили в ведомстве.

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- Уважаемые взрослые! Будьте бдительны и внимательны к своим детям! Контролируйте времяпрепровождение своих детей на улице, уделите своим детям больше внимания, ведь они в этом так нуждаются. Помните, что вся мера ответственности за жизнь и здоровье ваших детей полностью принадлежит именно вам, взрослым. Уделите ребенку лишние полчаса для разговора о безопасном поведении на дороге, пройдите безопасный маршрут, разъясните все возможные дорожные ситуации, которые могут подстерегать ребенка, объясните ему необходимость и обязательность соблюдения Правил дорожной безопасности, ведь наши дети каждый день связаны с дорожным движением по пути в школу, в магазин, на прогулке, а также по пути в спортивные и досуговые учреждения. Объясните, в чем опасность двухколесного транспорта! Уважаемые родители, Помните, что нет ничего дороже наших детей,. Их жизнь и здоровье полностью зависит от вас, взрослых! Берегите детские жизни!!! — отметили в ведомстве.