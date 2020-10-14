На оживленном перекрестке в Саратове на сутки отключат светофор

В Саратове на сутки отключат светофор на оживленном перекрестке.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, регулировки световыми сигналами не будет на Соколовой/Симбирской с 09:00 15 октября до того же времени 16 октября.
Отключение связано с модернизацией оборудования. Напомним, там вводят пешеходную фазу.
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