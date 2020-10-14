Полпред президента ПФО Игорь Комаров провел встречу «Волга – Янцзы»

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Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел встречу в формате «Волга – Янцзы» с членом Госсовета Китайской Народной Республики Ваном Юном.

Как сообщили «КП-Саратов» в аппарате полпреда, встреча состоялась в режиме видеоконференцсвязи.

Темой для обсуждения стала активизация сотрудничества в условиях пандемии регионов ПФО и течения реки Янцзы.

Игорь Комаров поздравил коллег с 71-й годовщиной образования КНР.

Встречи «Волга – Янцзы» являются наиболее эффективным механизмом сотрудничества двух стран. Сейчас заключено уже 52 межрегиональных соглашения, в работе находятся 40 совместных проектов, со стороны ПФО подано более 70 предложений по проведению совместных мероприятий.

- Темп роста товарооборота регионов ПФО с Китаем по итогам шести месяцев 2020 года составил 109,3%, что на 15% выше среднероссийского значения (94,3%), – подчеркнул Игорь Комаров.

Кроме того, Игорь Комаров отметил важность академических обменов между университетами ПФО и верхнего, среднего течения реки Янцзы. Ассоциация вузов «Волга-Янцзы» объединила уже 51 российский и 30 китайских высших учебных заведений. В конце октябре 2020 года планируется проведение третьего форума Ассоциации вузов «Волга – Янцзы», который будет посвящен перспективам развития межрегионального сотрудничества по окончании пандемии.

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По предложению члена Госсовета КНР Ван Юна очередное, четвертое заседание Совета в формате «Волга – Янцзы» решено провести в 2021 году на территории Китайской Народной Республики. Как отметили представители китайской стороны, «далекое расстояние не отдалит единомышленников».

- Мероприятия в формате «Волга-Янцзы» будут способствовать укреплению и диверсификации всесторонних связей между Россией и Китаем, определенном Президентом РФ Владимиром Путиным как один из внешнеполитических приоритетов нашего государства, – подчеркнул в завершении встречи полпред Игорь Комаров.