В Саратове собираются снести ларьки на Ильинской площади, на Навашина и около стадиона «Волга»

Валерий Радаев осмотрел реконструированную площадь Кирова Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Сегодня, 14 октября, губернатор Саратовской области Валерий Радаев и общественники осмотрели площадь Кирова, где завершилась реконструкция.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, работы шли в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Площадь благоустройства — 4,56 гектара. Там заменили плитку, установили освещение, лавки, качели, тренажеры, иллюминацию «Звездное небр» и провели озеленение, высадив 100 новых деревьев, кустарников, розарий и цветники.

Также площадь Кирова войдет в состав большого пешеходного восьмикилометрового кольца, самого большого в Европе. С инициативой об этом выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

- Здесь уже отдыхает много людей — и родители с детьми, и пожилые, и молодежь. Всего в Саратове в этом году привели в порядок сразу несколько общественных пространств, — отметил Радаев.

. Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Общественники предложили уложить в сквере имени братьев Никитиных тактильную плитку для слепых и слабовидящих вдобавок к уже имеющейся, а также добавить скамейки. Губернатор согласился с этим и поручил главе города Михаилу Исаеву дополнить благоустройство аллеи.

Прозвучали к тому же предложения перенести ларьки из Мирного переулка и улицы Вавилова. По словам мэра, сейчас через суд решается этот вопрос. Аналогичные действия будет приниматься по торговым точкам на Ильинской площади, улицах Аткарская и Навашина, площади у стадиона «Волга».

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.