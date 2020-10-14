Саратовцев просят оплатить налоги

Жители Саратовской области должны оплатить имущественные налоги до 1 декабря.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации, сейчас идет рассылка налоговых уведомлений за 2019 года.

Налоговые органы упростили форму уведомлений. В частности, там указывается только имущество, на которое начислен налог. Кроме того, в нем есть штрих- и QR-код для быстрой оплаты через терминалы и сканер.

Граждане могут проверить сумму налога в личном кабинете, не дожидаясь письма

- Рекомендуем налогоплательщикам не откладывать уплату налогов на последний день и исполнить обязанность своевременно. В противном случае уже со следующего дня граждане становятся должниками. На сумму задолженности начисляются пени. Это значит, что долг будет увеличиваться с каждым днем вплоть до погашения, – говорится в сообщении администрации со ссылкой на ИФНС Ленинского района.

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