За сентябрь в Саратовской области в темноте сбили 20 пешеходов

С января по сентябрь 2020 года в Саратовской области случилось 586 ДТП с участием пешеходов, в которых погибли 54 человека и 557 получили различные травмы и увечья.

В сентябре особенно много ДТП с пешеходами произошло в темное время суток – в 20 авариях пятеро детей и 13 взрослых получили травмы, двое взрослых погибли. Ни у кого из них не было световозвращающих элементов на одежде.

ГИБДД области 15 и 16 октября на территории Балаковского, Энгельсского, Балашовского, Ртищевского, Калининского, Петровского, Красноармейского, Ершовского районов, а также Саратова проводит акцию пешеход.

Именно на территории этих районов произошел рост ДТП с участием пешеходов.