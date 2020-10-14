Мать-алиментщицу из Балакова отправили в колонию

В Балакове Саратовской области в колонию отправили мать-алиментщицу.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, женщина признана виновной в систематической неуплате средств на содержание несовершеннолетнего ребенка.

57-летняя женщина должна выплачивать на дочь 2008 года рождения алименты по решению суда. Однако она свои обязанности не выполняла и устраиваться на работу также не желала.

С августа 2019 года по март 2020 она накопила долг 57 тыс. рублей.

Суд отправил нерадивую мать в колонию-поселение на пять месяцев.

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