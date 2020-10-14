В Саратовской области шесть тысяч человек стали жертвами телефонных мошенников

В Саратовской области продолжает распространяться телефонное мошенничество.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, за девять месяцев в регионе было совершено более шести тыс. таких преступлений.
- Мошенники разбираются в психологии и умело используют всю доступную информацию. Сейчас широкое распространение получили звонки злоумышленников, представляющихся сотрудниками банка, — предупредили в прокуратуре.
В ведомстве предупредили, что нельзя давать незнакомцам данные своих карт или совершать операции под их руководством.
Обо всех фактах следует сообщать в полицию, а если заявление не принято, то в прокуратуру, письменно или по телефону (8452) 49-66-78.
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