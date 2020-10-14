В центре «Точка роста» Балашовского района пропало оборудование

В Балашове Саратовской области прокуратура выявила нарушения при реализации национального проекта «Образование».

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, речь идет о работе центров образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста».

Было установлено, что администрация района купила для центра мебель, компьютеры, интерактивную панель и другое оборудование. Однако выяснилось, что оно используется не по назначению.

Ряд необходимых для занятий предметов отсутствовал, но актов о списании представлено не было. При этом в помещениях для дополнительного образования проводились обычные уроки.

Прокуратура внесла представление заместителю главы района. В итоге одного из чиновников администрации привлекли к дисциплинарной ответственности.

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