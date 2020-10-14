Следователи СУ СКР проверят истязания девочки в Вольске

Следователи СУ СКР региона проверяют обстоятельства истязания девочки-подростка в Вольске.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, будут установлены обстоятельства ЧП, дана оценка условиям проживания ребенка, работе органов профилактики.

По итогам проверки будет дана юридическая оценка произошедшего и принято процессуальное решение.

Напомним, ранее сообщалось, что 1 октября 15-летняя девочка пришла домой позже обычного. За это пьяный отец накричал на нее и заставил отжиматься от пола. В итоге довел дочь до нервного срыва и ухудшения самочувствия. Пострадавшую пришлось везти в больницу.

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