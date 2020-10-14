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Министр Мигачев призвал дать тепло во все дома Саратовской области до конца недели

Он проконтролировал работы в Саратове
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Фото из Инстаграм Павла Мигачева

Фото из Инстаграм Павла Мигачева

Отопление должно поступить во все дома Саратовской области до конца недели. Об этом заявил региональный министр строительства и ЖКХ Павел Мигачев.

- Несколько раз в день проверяем ремонт тепломагистралей в Саратове. Один из таких участков — на улице Зарубина, между Чапаева и Симбирской. Там меняют трубопровод диаметром 800 мм, затем будет восстановлено дорожное покрытие и проведено благоустройство, — написал министр в своем профиле в Инстаграм.

Фото из Инстаграм Павла Мигачева

Фото из Инстаграм Павла Мигачева

Мигачев призвал подрядчиков ускориться и напомнил, что включение отопления в квартирах происходит по заявкам от управляющих компаний, но администрация поставлена задача пускать тепло во все жилые дома.

Фото из Инстаграм Павла Мигачева

Фото из Инстаграм Павла Мигачева

- Нужно до конца недели включить отопление по всей области, — заключил министр.

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