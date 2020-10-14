Министр Мигачев призвал дать тепло во все дома Саратовской области до конца недели

Фото из Инстаграм Павла Мигачева

Отопление должно поступить во все дома Саратовской области до конца недели. Об этом заявил региональный министр строительства и ЖКХ Павел Мигачев.

- Несколько раз в день проверяем ремонт тепломагистралей в Саратове. Один из таких участков — на улице Зарубина, между Чапаева и Симбирской. Там меняют трубопровод диаметром 800 мм, затем будет восстановлено дорожное покрытие и проведено благоустройство, — написал министр в своем профиле в Инстаграм.

Фото из Инстаграм Павла Мигачева

Мигачев призвал подрядчиков ускориться и напомнил, что включение отопления в квартирах происходит по заявкам от управляющих компаний, но администрация поставлена задача пускать тепло во все жилые дома.

Фото из Инстаграм Павла Мигачева

- Нужно до конца недели включить отопление по всей области, — заключил министр.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.