Экскаваторщики вырыли скелет человека в селе под Энгельсом

Кости найдены бригадой экскаваторщиков
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Энгельсском районе Саратовской области найден скелет человека.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, костные останки нашли рабочие.
Скелет обнаружен возле села под Энгельсом
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Утром 14 октября бригада экскаваторщиков работала в селе Новоселова. Они обнаружили кости и сообщили правоохранителям.
Следователи и судебный медицинский эксперт осмотрели место происшествия. По анатомическим особенностям предполагается, что это мужчина, умерший 3-4 месяца назад.
Начата проверка, устанавливается личность погибшего и причины смерти. По итогам будет принято процессуальное решение.
Следователи начали проверку
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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