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Экскаваторщики вырыли скелет человека в селе под Энгельсом

Мужчина умер несколько месяцев назад
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Кости найдены бригадой экскаваторщиков

Кости найдены бригадой экскаваторщиков

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Энгельсском районе Саратовской области найден скелет человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, костные останки нашли рабочие.

Скелет обнаружен возле села под Энгельсом

Скелет обнаружен возле села под Энгельсом

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Утром 14 октября бригада экскаваторщиков работала в селе Новоселова. Они обнаружили кости и сообщили правоохранителям.

Следователи и судебный медицинский эксперт осмотрели место происшествия. По анатомическим особенностям предполагается, что это мужчина, умерший 3-4 месяца назад.

Начата проверка, устанавливается личность погибшего и причины смерти. По итогам будет принято процессуальное решение.

Следователи начали проверку

Следователи начали проверку

Фото: СУ СКР по Саратовской области

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