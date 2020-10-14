Трассу Сызрань — Саратов — Волгоград расширят до четырех полос

Пресс-конференция в «КП-Саратов» Фото: Александр Уриевский

Магистральные трассы в Саратовской области, которые почти все уже переданы из области в федеральное распоряжение, в ближайшее время заметно улучшатся. В этом уверен начальник управления развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Николай Пантелиди. Об этом он заявил 14 октября при обсуждении ремонта дорог в рамках нацпроекта в пресс-центре «КП-Саратов».

- Очень хорошо, что практически все магистральные трассы в области переданы в федеральное ведомство. Там финансирование необходимых работ достигает 80% ежегодно, а у нас 30% только.

Кроме этого, трассу Сызрань — Саратов — Волгоград планируют расширять до четырех полос, она идет по нашей территории, это будет отличный объект, — сказал Пантелиди.