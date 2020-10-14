На площади Кирова завершилась реконструкция

На площади Кирова в Саратове завершилась реконструкция.

Как сообщил в своем Инстаграм-аккаунте глава города Михаил Исаев, реконструированная площадь и аллеи стали логичным продолжением обновленного в прошлом году проспекта Кирова. Обе территории являются частью большого пешеходного кольца, инициатором создания которого является спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

На площади Кирова благоустроили более 45 тыс. кв. м: заменили плитку, обустроили энергоэффективное освещение, установили малые архитектурные формы и провели озеленение. Также специалисты поменяли сети тепло- и водоснабжения.

Несмотря на полное завершение работ, остались мелкие недоделки, которые устранят до 21 октября.

Реконструкция велась в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

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