Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Саратовской области за четыре года отремонтируют четверть дорог

На это запланировано выделить 42 млрд рублей
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
КомментироватьОставить комментарий
На дороги Саратовской области потратят 42 млрд рублей

На дороги Саратовской области потратят 42 млрд рублей

Фото: Ольга Симонова

В пресс-центре «Комсомольской правды» в Саратове сегодня, 14 октября, состоялся круглый стол по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Николай Пантелиди, начальник управления развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства рассказал, что в области реализуются три из четырех федеральных проектов.

Четвертый — проводится по линии министерства обороны. И также присутствует в регионе — построено 700 метров дороги.

- Но где она, мы не знаем, — сказал Пантелиди.

В 2020 году в Саратове на реализацию нацпроекта предусмотрено 1,7 млрд рублей, 600 млн — в Энгельсе. На эти средства запланировано отремонтировать 62 и 29 км соответственно. А в целом по области — 249 км.

До 2024 года финансирование составит 42 млрд рублей, что позволит привести в порядок четверть дорог в регионе.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.