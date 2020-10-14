В Саратовской области за четыре года отремонтируют четверть дорог

На дороги Саратовской области потратят 42 млрд рублей Фото: Ольга Симонова

В пресс-центре «Комсомольской правды» в Саратове сегодня, 14 октября, состоялся круглый стол по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Николай Пантелиди, начальник управления развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства рассказал, что в области реализуются три из четырех федеральных проектов.

Четвертый — проводится по линии министерства обороны. И также присутствует в регионе — построено 700 метров дороги.

- Но где она, мы не знаем, — сказал Пантелиди.

В 2020 году в Саратове на реализацию нацпроекта предусмотрено 1,7 млрд рублей, 600 млн — в Энгельсе. На эти средства запланировано отремонтировать 62 и 29 км соответственно. А в целом по области — 249 км.

До 2024 года финансирование составит 42 млрд рублей, что позволит привести в порядок четверть дорог в регионе.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.