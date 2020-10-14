Первый замминистра здравоохранения посоветовал саратовцам лечиться шиповником

На брифинге Минздрава Саратовской области сегодня, 14 октября, рассказали, как лечиться на дому при признаках ОРВИ.

- Бить тревогу не следует. Есть сезонный рост ОРВИ, в этом году он начался раньше. Безусловно, осенью бывает температура, заложенность носа, умеренный кашель. Это не требует незамедлительного вызова врача, тем более скорой. В течение дня можно применять даже народные средства: отвар шиповника, обильное питье, — сообщил первый замминистра регионального здравоохранения Станислав Шувалов.

Он отметил, что с признаками болезни нужно оставаться дома и вызвать участкового врача для оформления больничного.

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