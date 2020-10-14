Молодой вор в Саратове поддался на соблазн украсть акустику с 3-й Дачной

В Саратове полиция нашла подозреваемого в краже.

- В отдел 12 октября пришел 49-летний представитель магазина и рассказал о преступлении, которое произошло вечером 1 числа. В магазине на 3-й Дачной кто-то украл акустическую систему JBL за 7,5 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Полиция разыскала 18-летнего злоумышленника. Парень в 2019 году уже привлекался за кражу.

Юноша рассказал, что в тот же день продал технику неизвестному за 3 тыс. рублей, а деньги потратил. Подозреваемому выписали подписку о невыезде.

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