По инвестпрограмме ООО «КВС» реконструируют водопровод, снабжающий питьевой водой четыре поселка

ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» по итогам конкурса на реконструкцию водопроводных коммуникаций по ул. Буровая заключило договорные отношения с подрядной организацией. Согласно контракту и конкурсной документации планируется замена аварийного участка водовода d500 мм по ул. Буровая протяженностью 1000 м в рамках реализации инвестиционной программы ООО «КВС».

Существующий по данной улице стальной водопровод был построен в 1970-ых годах, износ которого, исходя из амортизационных отчислений, составляет 100%. Только в 2019 году по ул. Буровая Диспетчерской службой предприятия было зафиксировано более 40 повреждений и изливов воды на поверхность, спровоцировавшие подтопление зеленой зоны и автомобильной дороги, что особенно создает угрозу в период наступления отрицательных температур.

Водовод по Буровой имеет стратегическое значение для всей системы водоснабжения, так как по данным коммуникациям осуществляется подача питьевой воды части поселков Елшанка, Жасминный, Дачный муниципального образования «Город Саратов» и пос. Сокол Саратовского района с населением более 80 000 человек.

Реконструкция коммуникаций позволит в значительной мере сократить потери воды (13 188 м3), уменьшить число порывов на сетях и отключений потребителей от ХВС, а также повысить надежность и качество водоснабжения для 80 000 жителей города Саратова.

Напомним, что в 2020 году ООО «КВС» планируется выполнение инвестиционной программы в объеме 1,5 млрд рублей. На сегодняшний день уже заключены контракты на общую сумму в 1,35 млрд рублей.