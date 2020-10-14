В вузах Саратова коронавирусом болеют 147 человек

В Саратовской области сегодня, 14 октября, остаются полностью закрытыми четыре школы из-за коронавируса.

Как сообщила и. о. министра образования региона Ирина Чинаева на брифинге в Минздраве, болеют 18 учителей и 24 ребенка. Это 0,8% от общего количества. Закрыты школы в Аркадакском и Краснокутском районах и две в Вольском районе.

Частично на «дистанционку» ушли 24 школы, из них 14 — в Саратове.

- Заболеваемость среди школьников стабильная. Ситуация контролируемая. Эффект от санитарных мер хороший, — отчиталась Ирина Чинаева.

По ее словам, 26 октября все учебные заведения уйдут на плановые каникулы, внеплановых не ожидается.

При этом вглубь коридоров переносятся утренние фильтры. Специалисты будут пересматривать режим начала занятий, интервал могут увеличить до получаса.

Заболеваемость коронавирусом есть и в вузах. Там заболели 79 студентов, больше всего в СГТУ. Также инфекцию зарегистрировали у 68 сотрудников институтов, университетов и так далее. Сейчас закрыты 64 группы.

Также на самоизоляции — детский сад в поселке Сенной и три группы в трех детсадах Саратова.

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