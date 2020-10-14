В Саратове отапливаются 68,7% многоквартирных домов

В Саратове тепло поступает в 98,7% объектов социальной сферы.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, многоквартирные дома отапливаются на 68,7%. Это 2 909 МКД.

В мэрии напомнили, что тепло в дома подается в течение 10-15 дней после поступления заявки – именно такие сроки предусмотрены технологическим процессом.

Жители могут узнать о планируем сроке вхождения в отопсезон по телефонам горячей линии.

- Волжский район: 659-695 (круглосуточно), 23-15-78 (с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 в рабочие дни);

- Заводской район: 659-871 (круглосуточно), 96-40-50, 96-07-66 (с 09.00 до 18.00 в рабочие дни);

- Кировский район: 659-872 (круглосуточно), 26-27-98 (с 09.00 до 18.00 в рабочие дни);

- Ленинский район: 659-873 (круглосуточно), 63-15-45, 63-36-70 (с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 в рабочие дни);

- Октябрьский район: 659-874 (круглосуточно), 39-29-19, 39-29-31, 39-29-47, 72-16-04, 72-15-97, 39-29-13 (с 09.00 до 18.00 в рабочие дни);

- Фрунзенский район: 659-876 (круглосуточно), 67-02-61, 67-02-60 (с 09.00 до 18.00 в рабочие дни);

- комитет по ЖКХ администрации Саратова: 26-05-67, 26-48-10 (с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 в рабочие дни);

- диспетчерская служба Саратовского филиала ПАО «Т Плюс»: 32-00-22.

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- Волжский район: 659-695 (круглосуточно), 23-15-78 (с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 в рабочие дни);

- Заводской район: 659-871 (круглосуточно), 96-40-50, 96-07-66 (с 09.00 до 18.00 в рабочие дни);

- Кировский район: 659-872 (круглосуточно), 26-27-98 (с 09.00 до 18.00 в рабочие дни);

- Ленинский район: 659-873 (круглосуточно), 63-15-45, 63-36-70 (с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 в рабочие дни);

- Октябрьский район: 659-874 (круглосуточно), 39-29-19, 39-29-31, 39-29-47, 72-16-04, 72-15-97, 39-29-13 (с 09.00 до 18.00 в рабочие дни);

- Фрунзенский район: 659-876 (круглосуточно), 67-02-61, 67-02-60 (с 09.00 до 18.00 в рабочие дни);

- комитет по ЖКХ администрации Саратова: 26-05-67, 26-48-10 (с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 в рабочие дни);

- диспетчерская служба Саратовского филиала ПАО «Т Плюс»: 32-00-22.