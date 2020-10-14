В Саратове мужчина умер от коронавируса в машине скорой помощи

В Саратовской области за сутки еще два человека умерли от коронавируса.

По данным на 14 октября, в регионе — 128 жертв инфекции.

Как сообщили «КП-Саратов» в Минздраве области, 43-летний мужчина болел шесть дней. У него была слабость, температура, кашель. КТ показала двустороннюю пневмонию, но в больницу он не поехал, а лечился дома. Через два дня при появлении одышки и снижении сатурации врач снова предложил пациенту проехать в стационар, но он отказался.

В тот же вечер мужчина умер в машине скорой помощи при транспортировке в стационар. Коронавирус осложнился респираторным дистресс-синдромом и дыхательной недостаточностью.

Также COVID-19 унес жизнь 65-летней женщины. Ее госпитализировали в районную больницу на шестые сутки заболевания, а через два дня перевели в специализированный стационар. Рентген показал двустороннюю интерстициальную пневмонию.

В стационаре пенсионерка провела 19 суток, из них одни — на ИВЛ, ей проводили различные терапии, но она все-таки скончалась.

Также у пациентки была ишемическая болезнь сердца, гипертония, панкреатит.

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