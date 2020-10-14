Радаев заявил о создании Балашовской агломерации

Губернатор предложил вслед за Балаковской создать и Балашовскую агломерацию Фото: Дарья Вострикова

Губернатор Радаев заявил о создании Балашовский агломерации регионального значения, в которую войдут районы западной зоны: Романовский, Турковский, Самойловский, Аркадакский. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

Валерий Радаев напомнил о существовании Саратовской агломерации и отметил важность создания Балаковской агломерации, с инициативой создания которой выступил председатель ГД Вячеслав Володин.

Глава региона подчеркнул, что Балашов целенаправленно участвует в федеральных программах, что позволяет привлекать средства и реализовывать социально важные проекты.

По словам губернатора, в Балашовской агломерации активно будут реализовываться нацпроекты, программа развития отдаленных территорий, в которой одно из основных — кадровое направление, а также проекты «Формирование комфортной городской среды», инициативного бюджетирования. Уже сегодня различные проектные мероприятия действуют в каждом муниципальном образовании.

- Формату агломерации в регионе будет уделено приоритетное внимание. Он объединяет муниципальные образования, консолидирует ресурсы и открывает большие перспективы для комплексного развития территорий. Ну и, соответственно, внутренняя конкуренция должна быть, — подчеркнул Радаев.

Напомним, накануне Валерий Радаев заявил, что председатель правительства Александр Стрелюхин в ближайшее время покинет свой пост и возглавит дирекцию при правительстве Саратовской области, которая займется управлением процессами в рамках Саратовской агломерации.