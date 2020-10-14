В селе под Саратовом мужчина избил бывшего тестя за предложение вернуться к его дочери

В Советском районе Саратовской области вынесен приговор 39-летнему местному жителю.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, его признали виновным в причинении умышленного вреда здоровью бывшему тестю.
Около половины шестого вечера 30 июня они распивали алкоголь в своем доме. 60-летний мужчина предложил бывшему зятю вновь сойтись с его дочерью. Это вызвало гнев родственника, и он накинулся на него с кулаками.
Злоумышленник нанес бывшему тестю 13 ударов кулаком.
Суд отправил его на год в колонию общего режима.
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