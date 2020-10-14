В Саратовской области самозанятым предоставят помещения по льготной цене

Вопрос поддержки самозанятых обсудили на заседании комитета по экономической, инвестиционной политике, предпринимательству и развитию цифровых технологий Саратовской областной думы.

Депутаты предложили предоставлять таким гражданам возможность участвовать в конкурсе на предоставление помещений в бизнес-инкубаторе и брать с них 40% оплаты за первый год, 60% — за второй год и 80% — за последующие.

Региональный закон приводится в соответствие с федеральным.

Без лишних обсуждений было решено документ вынести на заседание думы для принятия.