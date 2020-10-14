В Балашове Renault врезался в опору ЛЭП после столкновения с другой иномаркой

В Балашове Саратовской области вчера, 13 октября, случилось ДТП.
- В 17:20 у дома №1 по улице Орджоникидзе 23-летний водитель Kia Clarus, по предварительным данным, при повороте налево не уступил Renault Duster и врезался в него, — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.
Потом французская иномарка с 44-летним водителем за рулем влетела в опору ЛЭП. Шофер попал в больницу.
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