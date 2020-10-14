Ирина Седова предостерегла родителей от фейков о дистанционном обучении

Ирина Седова Фото: Ольга Симонова

Зампред правительства Саратовской области Ирина Седова предостерегла родителей от фейковой информации в чатах.

На своей странице в Instagram она отметила, что в родительских чатах порой «гуляет недостоверная информация».

- Уважаемые родители! Если вы столкнулись с распространением в мессенджерах фейковой информации о голосованиях или опросах на предмет введения дистанционного обучения на постоянное основе и принятия по этому поводу каких-либо несуществующих нормативных актов — обращайтесь на горячие линии. Доверяйте только проверенным источникам, — заявила она.

По словам Ирины Седовой, министерство просвещения России опровергает фейковую информацию. В этом можно убедиться лично по телефону федеральной горячей линии 8(800)200-91-85. Также можно позвонить в Минобраз области — 8(8452)49-21-07.

- Я на связи в директе, — заявила Ирина Седова.

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