Саратовских депутатов не устроил закон о запрете продажи пива на розлив в домах

Тему ограничений розничной продажи алкогольной продукции обсудили 14 октября на заседании комитета по экономической, инвестиционной политике, предпринимательству и развитию цифровых технологий Саратовской областной думы.

Речь идет о реализации пива именно в розлив в многоквартирных домах. При этом бутилированные алкогольные напитки продавать не запрещается.

Как сообщил первый заместитель министра экономического развития Дмитрий Муравьев, в регионе сейчас в МКД действуют 358 пивнушек и 98% владельцев имеют возможность быстро переформатироваться, продавая продукты питания, предоставляя услуги общественного питания. На переходный период предложили дать 180 дней.

- Расположение в домах повлекло массу жалоб. Ограничения позволят снизить употребление алкоголя и, соответственно, число преступлений. Более 689 нарушений, связанных с реализацией пива в домах, было зафиксировано за прошлый год. За этот год — свыше 300. Это все происходит и на детских площадках в том числе, — выступил прокурор Иван Гусев.

Депутат и глава региональной ТПП Алексей Антонов отметил, что введение закона ударит по предпринимателям. К тому же, как показывает опыт других регионов, после введения закона увеличилось употребление крепких алкогольных напитков.

- Гражданин также купит баночное пиво и тут же выпьет его на лавочке. Закон не достигает своей цели. Закон необходимо доработать. Это позиция ТПП, — сказал Антонов

- Закон основан на просьбах граждан и не касается запрета продажи пива, он касается мест продажи пива, — уточнил и. о. руководителя представительства губернатора и регионального правительства в органах власти Роман Яровой.

Представители бизнеса отметили, что нарушения происходят там, где помещение оборудовано под бар. Это стоит учесть в законопроекте.

Документ решено оставить в комитете, доработать его, провести ряд консультаций и вновь вернуться к обсуждению.