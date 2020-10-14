Опасная езда привела водительницу под Саратовом в больницу

В поселке Соколовый Саратовского района вчера, 13 октября, случилось ДТП с пострадавшей.
- В 17:30 на улице Лесная 22-летняя водительница Opel Corsa, по предварительным данным, при перестроении не убедилась в безопасности маневра и врезалась в попутный Hyundai Santa Fe, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.
В больницу попала сама виновница аварии.
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