Грузчик в Саратове угнал автомобиль дорожного строителя

В Октябрьском районе Саратова полиция нашла подозреваемого в угоне.

- Утром 13 октября с заявлением обратился 58-летний дорожный строитеь. С 20:30 прошлых суток от его дома кто-то угнал ВАЗ-21150 2002 года выпуска стоимостью 50 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

В рамках расследования уголовного дела правоохранители нашли автомобиль в целости и вернули его владельцу. Злоумышленника тоже разыскали, им оказался 33-летний грузчик, ранее судимый за кражу и грабеж.

Мужчине выписали подписку о невыезде.

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