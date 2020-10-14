В Вольске отжимания довели девочку до больницы

Девочку осмотрели в больнице, но госпитализировать не стали Фото: Артем КИЛЬКИН

В Вольске Саратовской области доставлена в больницу 15-летняя девочка.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, подросток попала в больницу 1 октября.

Предварительно установлено, что в тот день девочка вернулась с прогулки позже установленного времени. Отец решил преподать ей урок и заставил отжиматься от пола. Ребенок вынуждена была повторять упражнение до того, пока ей не стало плохо.

Родители доставили ее в больницу Вольска. Девочку обследовали, но оснований для госпитализации не нашлось.

Начата проверка, прокуратура устанавливает, в каких условиях живет и воспитывается несовершеннолетняя.

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