В Саратове велосипедист влетел под «Газель»

Фото городской ГИБДД
В Ленинском районе Саратова вчера, 13 октября, столкнулись велосипед и «Газель».
- В 16:15 на Автокомбинатской, напротив дома №12Б по Московскому шоссе, 79-летний велосипедист, нарушив правила маневрирования, врезался в ГАЗ-3302, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.
Байкер-пенсионер пострадал, его госпитализировали.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.