В Саратове велосипедист влетел под «Газель»

Фото городской ГИБДД

В Ленинском районе Саратова вчера, 13 октября, столкнулись велосипед и «Газель».

- В 16:15 на Автокомбинатской, напротив дома №12Б по Московскому шоссе, 79-летний велосипедист, нарушив правила маневрирования, врезался в ГАЗ-3302, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.

Байкер-пенсионер пострадал, его госпитализировали.

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